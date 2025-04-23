六旬漢涉非禮輕度弱智姪女 官促律政司再審視證據

【本報訊】六旬姑丈被指兩度在屯門一村屋內，涉嫌非禮患輕度弱智的姪女，包括摸胸及用下體「拮」她私處，男子否認兩項非禮罪，案件昨於區院開審。庭上播放錄影會面，女事主稱被告用「條嘢」篤入她「小便嗰度」，她感到痛及痕癢。不過，女事主接受辯方盤問時卻表示，是自己主動要被告摸她；控方則承認女事主沒有被界定為精神上無行為能力人士。法官要求律政司進一步審視證據，決定是否繼續檢控被告，坦言「隻船沉緊」。案件今續審，被告續准保釋。

六旬男被告匿名處理，以「T.C.K.」作代號。他被控於2013年6月至2023年3月17日期間，以及在2023年3月18日，在屯門一間村屋內非禮女子Ｘ。承認事實指，Ｘ患輕度弱智，被告是她的姑丈，Ｘ在前年事發時年約33歲。2013年6月，被告搬到村屋，住在Ｘ樓上。Ｘ的智能評估得77分。

Ｘ在錄影會面指，2023年3月18日，她的住所內只有她和被告，被告叫她脫去衣服，她照做，並躺在床上，被告用兩隻手摸她的胸，又「好似BB咁錫」。被告又用自己「條嘢」，篤入她「小便嗰度」，令她覺得痛及痕。她形容「條嘢」當時「腍腍哋」、「無嘢包住」，Ｘ又憶述，類似事件發生過多次，第一次是被告叫Ｘ去被告住所，被告在床上摸她的胸。

事主庭上認主動要被告摸 Ｘ接受辯方盤問時卻承認，被告很愛錫她，兩人關係和諧。Ｘ同意，2023年3月18日，她自己脫去衣服，叫被告錫她的肚腩，又說喜歡被告錫她的胸部，叫被告「好似BB仔飲奶咁」。辯方續指，Ｘ要被告摸她，她願意讓被告摸，Ｘ對此表示同意。

此時，法官關注審訊是否應該繼續，指Ｘ不屬法律上精神上無行為能力人士，似乎能夠給予同意，要求控方再索取進一步指示，決定是否繼續檢控。案件編號：DCCC 282/2024