巡唱騙局 氹投資稱資金短缺 中年女欺詐囚33月

舊同事遭高息引誘 付出逾百萬冇錢收 中年女子訛稱在娛樂公司工作，正為巡迴演唱會物色投資者，並以高息回報招徠，涉嫌「氹」得舊同事投資。對方不虞有詐，甚至找來自己另一友人加入投資，最終雙雙墮入騙局，遭騙去共逾百萬港元。涉事女子被捕經審訊後，被裁定兩項欺詐罪成，昨於區院被判入獄兩年9個月。區域法院暫委法官周燕珠嚴斥被告犯案手法精明，因事發距今已5年多而酌量減刑。

現年44歲女被告曾慧珊，現時無業。據庭上披露，被告曾從事保險工作，曾是百萬圓桌會員。兩項控罪的案發日期，橫跨2018年12月至2019年6月。她被控意圖詐騙事主葉朗軒781,300元；及詐騙另一事主孫政50萬元。辯方求情指被告對犯案深感後悔。

法官昨判刑時指，被告雖單獨行事，但其手法精明，分別以兩年半及兩年9個月為量刑起點，因被告曾還錢予其中一名事主，而事發距今已5年多，加上量刑整體性，就兩罪判被告入獄兩年9個月。

展示藝人合照增可信性 控方案情指，被告與事主葉朗軒是舊同事關係，葉離職後兩人仍保持聯絡。2018年，被告向葉自稱在娛樂公司工作，公司曾籌辦歌星陳小春等人的演唱會，同時被告向葉展示公司成員與一些藝人的合照。2018年12月，被告說公司的巡迴表演項目需要資金，惟資金鏈斷裂，邀請葉朗軒投資。葉答應，並介紹友人、即第二名事主孫政加入投資。惟兩名事主事後均沒有收到回報，被告後來開出多張支票予事主，但全部支票無法兌現，被告其後更轉換了電話號碼。期間被告曾向葉朗軒償還13萬元。

法官早前裁決時提到，案發時被告投資失利，欠債逾千萬元。被告游說事主投資時，卻沒有向事主披露欠債一事，更向事主展示陳小春與公司代表的合照，務求增強其可信性，以高息回報招徠，引事主入圈套付錢投資，遂裁定她罪成。案件編號：DCCC 829/2022