機場工程分判商 涉收外勞賄款逾百萬

【本報訊】廉政公署早前接獲貪污投訴，指有輸入勞工懷疑被索賄及壓榨工資，經調查後昨日落案起訴一名香港國際機場二號客運大樓擴建工程分判商，控告他涉嫌向21名輸入勞工收賄共逾100萬元，以協助工人受僱。他已經獲廉署准予保釋，案件今日在西九龍裁判法院提訊。

被告陳善泰，62歲，富善雲石廠有限公司的董事兼股東，被控一項串謀使代理人接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。案發時金門建築有限公司是機場二號客運大樓擴建工程的主承建商。由於建築業人手短缺，金門透過發展局「建造業輸入勞工計劃」為分判商聘用輸入勞工，工人日薪為1,350元，金門以每月22個工作日計算，向工人支付月薪2.97萬元。

富善是金門其中一個分判商，會參與金門在內地進行的工人招聘程序。控罪指陳善泰涉嫌於去年1月至10月期間，與一名外勞「工頭」串謀，從21名輸入勞工收取賄款，以協助該等工人受僱和繼續受僱於金門。廉署調查發現，陳善泰涉嫌透過該外勞「工頭」，向工人表示其實際日薪為780元至1,150元，並要求工人把合約日薪與實際日薪的差額退還予富善，涉款共逾100萬元。

另分案起訴外勞工頭 此外，廉署昨日又分案起訴另一名外勞「工頭」一項串謀使代理人接受利益罪名。被告王振中，36歲，案發時由金門聘用，於二號客運大樓擴建工程項目帶領8名輸入勞工工作。王振中涉嫌於去年4月至10月期間，串謀一名中間人從該8名工人收取多筆賄款，以協助他們受僱和繼續受僱於金門。廉署調查顯示，王振中向其中一名工人收賄逾3.5萬元。案件今日同在西九龍裁判法院提訊。