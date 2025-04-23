虐殺3歲親女 囚終身送貨員提上訴

【本報訊】因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的年幼親生女兒，以及把女兒的頭撼撞到地上，令女兒患搖晃兒童綜合症。2020年7月某日涉事女童在深水埗單位內昏迷被送院，當時男子亦在單位內。女童在約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲。涉案男子早前在高院承認虐兒罪，另他經審訊後，被陪審團一致裁定謀殺罪成，判囚終身。他不服判決，上周正式就謀殺的定罪提出上訴。司法機構暫未排期聆訊。

現年42歲上訴人劉佳坪，報稱送貨員。他被控於2020年7月29日，在香港謀殺女兒梁雅思。上訴人接受教育至中二程度，過往有10次案底，牽涉12項控罪，包括於2017年向女友淋腐液後，於2019年承認一項引致他人嚴重受傷罪，判囚20個月。他另外涉8項管有危險藥物，以及違反感化令、違反緩刑令及抗拒警員等罪。

上訴人在本案中承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，繼續檢控他謀殺罪，結果陪審團在今年3月20日，退庭商議約3小時後，一致裁定他謀殺罪成。法官最終就虐兒罪判他入獄6年5個月，另就謀殺罪則依例判處終身監禁。兩罪刑期同期執行。

曾前後用力搖晃死者 綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），上訴人與梁沒有結婚，3人同住深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾與梁發生爭執，並向梁淋腐蝕性液體，上訴人因此惹上官非被判囚。上訴人出獄後，被指對死者愈發粗暴，不但指罵死者，並曾不停前後用力搖晃死者。2020年7月18日早上，死者昏迷送院，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，同月29日，事主證實死亡。案件編號：CACC 85/2025