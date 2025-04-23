輪急症中途離隊 $50登記費照收取

預告撤全額退款安排 分流私家減壓失敗 公立醫院多項「非緊急服務」將於明年元旦起加價，其中急症室的第3至5類病人診金將由180元大幅上調至400元，並將以往急症室服務高峰期的特別退款安排恒常化。基層醫療健康專員彭飛舟昨透露，急症室退款安排將會恒常化，惟與現時「全額退款」有別，上調診金後退款金額將為350元。換言之，上述病人經過分流後，即使不使用公院服務，至少要付50元。病人組織認為第3類「緊急」類別的病人有急症服務需求，若病人等太久想轉往別處求醫需付50元，做法「唔正確」，亦擔心「登記費」減低病人轉投私營服務意欲，或引起更多醫患紛爭。

彭飛舟昨日撰文指出，政府早年推出《基層醫療健康藍圖》，引導輕症病人善用社區基層醫療，讓公院急症可集中處理危急重症。而醫管局未來會將急症室「特別退款安排」恒常化，市民等候期間若轉往其他機構就診，可申請退款。按照明年元旦起實施的400元收費，退款金額將為350元。政府亦會在電子資訊平台及急症室內，向市民提供社區基層醫療醫生資訊。

年內統一兩基層診症服務 醫管局透過「普通科門診」及「家庭醫學專科」診症服務提供基層醫療服務，包括慢病治理等，每年約提供逾500萬個診症名額。當局正計劃將兩項服務合併，並命名為「家庭醫學門診服務」。彭表示，兩項服務將於年內統一，會優先照顧弱勢社群，包括低收入家庭和貧困長者，同時因應人口老化提升服務量，預計本年度內增加約5萬個診症名額。

夜診方面，醫管局現時有23間提供夜間門診服務至晚上10時的普通科門診診所。彭指政府將調配人手及資源，為私營夜診服務薄弱的地區增加夜診診所數目，並會透過「跨區協作」增加夜間服務名額。另外，今年第4季起，周日及公眾假期提供服務的「家庭醫學門診診所」，將由14間增至15間，預計有關日子的整體診症額可提升約5%。

病人組織憂加劇醫患糾紛 香港病人政策連線主席林志釉表示，急症室加價影響的病人，主要都是要自費、未獲豁免或資助的病人，當中亦包括需要急症服務，但同時又遭加價第3類「緊急」病人。林認為，第3類病人有一定急症服務需要，當此類病人「等咗好耐都見唔到醫生」，甚至夜診時「等到（私營）診所都開番」，想轉往其他機構求診時卻被收50元，此做法可能會引起醫患爭執。若設「50元登記費」，固然會有部分病人登記後，因為「點都要畀50元」而選擇繼續等，或會影響病人轉投其他醫療服務的意欲，且新的公營醫療收費已接近與部分私院服務「睇齊」，而目前私家醫院服務一般是「拎咗藥、睇咗醫生」才收費，建議政府要「諗清楚」實施細節。