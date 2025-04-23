團體發表五一宣言 不滿8萬外勞湧現

【本報訊】勞動節將至，多個團體昨日發表「五一宣言」，向政府提出10項政策建議，包括支持修訂《職工會條例》堵塞漏洞；要求政府嚴格把控和監督輸入外勞及人才計劃，重新檢視「補充勞工優化計劃」解凍的26個前線基層工種，設立配額上限等。議員林振昇表示，現時所有輸入外勞計劃合共有近8萬名外勞來港，但現時經濟環境大有不同，建造業及飲食業都面臨行業衝擊，有必要檢視行業能否承受這麼多的外勞，以及本地工人的就業現況。

餐飲生意跌 多行業開工不足 工聯會今年繼續不舉辦勞動節遊行，但該會指，即使不舉辦遊行，仍會繼續反映勞工訴求。至於昨日宣言的其他建議，則包括促政府完善新就業形態勞動者保障，包括盡快完成平台外送員保障政策檢討和法例修訂工作，以及盡早檢討最低工資調整方程式等。

議員關注部分行業已出現人力調整，林振昇指出，港人北上消費導致本地餐飲業生意下跌，質疑行業是否仍有需要這麼多外勞人手？議員黃國亦稱，目前香港經濟環境面臨不少挑戰，大量輸入外勞和引入人才造成的衝擊逐漸擴大，個別行業已出現開工不足、工資受壓情況，促請政府堅守以民為本的理念。

最低工資將於下月1日調整至42.1元，港九工團聯合總會主席李國強認為金額不能接受，指現時的最低工資無法反映生活所需，勞工只能享有1%以下經濟增長。他又促政府盡快完成檢討關注外賣平台外送員的保障政策和法例修訂工作，並協助外送員就工傷進行法律申索。