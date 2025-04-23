更新人才清單填缺口 促確保真需求

【本報訊】本港有人才荒，當局早前更新人才清單，新增9項專業自外輸入人才，包括創新科技、金融服務、法律及爭議解決服務和航空及航運服務等，涵蓋的專業擴至60項，有關清單已於3月1日生效。立法會人力事務委員會下周一（28日）舉行會議討論相關事項，議員建議確保引進的都是香港真正短缺的人才。

增9專業 包括飛機維修工程師 人才清單新增的9項專業，分別來自「金融服務」的會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才、「創新科技」的資深系統架構師及專利專業人員、「法律及爭議解決服務」的法律知識工程師和「航空及航運」的驗船師、綠色航運專業人士及飛機維修工程師。

議員認為當局在更新人才清單前應廣泛諮詢各持份者，以確保人才清單所涵蓋的專業工種可反映本港的實際需要，而不會出現錯配的情況，即人力緊缺的專業並未涵蓋於人才清單之內，但未有出現短缺的專業卻被列入人才清單。議員又建議當局定期檢視整份人才清單及加入「可加可減」安排，以準確反映各專業的最新人力需求，確保引進的都是真正緊缺的人才。

失業率3.2% 近12.3萬人無工開 另外，政府公布今年1月至3月失業率為3.2%，與上次相同，就業不足率亦不變維持1.1%，失業人數由去年12月至今年2月的111,700人上升至今年1月至3月的122,800人，增加約11,100人。當局指，貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲。