笑看天下：水能覆舟 侵侵危矣

特朗普今年1月21日（香港時間）就任美國總統，昨日剛好係佢上任3個月嘅日子，在其「解放美國」嘅「對等關稅」政策下，美元轉弱、美債受壓、通脹惡化及美國經濟前景堪憂。特朗普以君臨天下的氣燄，無視法律常規，率性妄為，聯儲局主席鮑威爾以專業角度分析目前不宜減息，侵侵就暴跳如雷，指斥其減息不力，又話要佢快啲消失，尋且想逼佢辭職。侵侵又向教育與文化機構開刀，向來自主的大學首當其衝，連哈佛大學都受打壓，被指「未能符合聯邦資助所要求的學術與民權標準」。大學的獨立自主，不受政府干擾的學術環境，在侵侵的眼中就是一文不值！阿哥，如此粗暴干涉高等學府學術自由，特朗普的野蠻，根本已去到不可理喻的地步！

事實上，特朗普的極端施政正加劇美國政治、經濟風險及削弱美國競爭力，已讓「美國風險」成為全球經濟的重大隱患，內部也開始對其政治、經濟政策出現分歧。

呢，美國日前再爆發大規模反特朗普示威，全美有逾700場示威，參與人數料達500萬。在首都華盛頓，民眾聚集在白宮和副總統官邸前抗議。發起示威的組織發言人帕克表示，佢哋正向國家和當權者發出明確且緊急的訊息，人民不會接受專制擴權、法西斯政策或是瓦解憲法權利。示威由「50501運動」主導。「50501」意指「50州、50場示威、一場運動」，超過150個組織參與，他們在各州議會、法院和市政廳附近遊行，有民眾手持「美國無國王」、「抵抗暴政」等標語。今趟抗議距本月初的「Hands Off」反特朗普示威僅兩周，特朗普若未能徹底反思其胡作非為、專橫野蠻的施政，已到了「水能覆舟」的地步，肯定不會有好結果！