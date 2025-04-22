撥亂反正：將假新聞變事實的大師

有美國傳媒報道，美國總統特朗普將於日內簽署行政命令，對美國國務院進行大改組，包括終止美國在非洲的幾乎所有外交運作，大幅裁減負責氣候變化、難民及人權事務的機構和人員，以減少欺詐、浪費和濫用公帑。

國務卿魯比奧迅速斥責這是「假新聞」，但由於過去不少針對特朗普政府的「假新聞」，在相隔一段時間後便變成事實，甚至以比傳聞更誇張的幅度和模式付諸實行，加上有關改革方案很切合特氏的外交政策方向，以及其親信馬斯克的削支理念，不少人都選擇暫時「信以為真」。

當中最經典的「弄假成真」例子是，特朗普月初公布向世界各國加徵「對等關稅」，引發全球股市大跌，有傳媒報道稅項將暫緩90天，令美股一度反彈急升；當白宮指斥這是「假新聞」後，股市又掉頭下跌；但相隔兩日，特氏便真的宣布將針對大部分國家的「對等關稅」暫緩，限期不多不少就是90天，股市隨即再度爆升；導致許多未有相信上述「假新聞」的股民損手爛腳，或至少錯失良機。選擇相信的市場人士，包括一些特氏的好友則賺個盆滿缽滿。

美國外交官員就指出，國務院內部流傳的裁員方案遠比報道的溫和。這估計是「MAGA」故意向傳媒發放假消息以嚇一下大家，當最終公布的方案比傳聞中溫和時，受影響人士便會深感慶幸，並含淚接受，即是進行公關學上的「期望管理」。

但根據往績，特朗普善於製造驚嚇多於管理期望。他在選舉時講過會將對華關稅增至60%甚至更高，當時不少人都以為他只是講笑或嚇人，現在的對華關稅稅率可是60%的數倍！當然也有可能，特氏很快又會展現其獨特的「彈性」，與中國達成貿易協議，將之前所有真假難辨的新聞都變成歷史。