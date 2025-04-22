自成一家：出口客機 化解圍堵

中國最高領導人日前結束對越南、馬來西亞和柬埔寨的國事訪問，順利返回北京。在美國向中國發起關稅戰的背景下，有輿論認為此行加強了中國和東南亞關係，亦有聲音指北京當局只是從越馬柬表面的禮遇中，獲得象徵性勝利，三國皆無全面向中國傾斜。依我來看，中國成功輸出商用飛機，是這次外訪的最大亮點。

一個國家的製造業水平有多高，指標之一是看它的汽車和飛機領域，這兩個行業最能夠反映製造業的技術。全球民用航空市場，過往一直被美國波音和歐洲空中巴士壟斷，就是因為歐美的客機製造技術非常強大。不過，隨着中國國產大飛機C919前幾年首飛成功，波音和空中巴士數十年來的雙頭壟斷地位，正逐漸瓦解。在北京最高領導人這次為期5天的東南亞三國訪問期間，越南政府宣布，將引進中國商用飛機製造的客機營運國內航線；中馬聯合聲明也提到，支持馬來西亞航空公司引進中國客機，顯示中國航空工業的技術和製造能力已獲得東南亞國家認可，其意義堪稱深遠。

從實質利益來看，中國國產客機日後若能大規模出口，無疑將給中國航空產業帶來可觀的經濟收益，以及進一步帶動上下游產業鏈，如航空材料、電子設備、機械製造等領域發展，為中國經濟增長注入新動力。隨着中國國產飛機在國際市場的份額增加，中國也有望在國際航空規則制訂、標準建立等方面擁有更多參與權。

更重要的是，客機極可能在未來成為中國對外合作的重要紐帶，例如北京可以優惠價向一帶一路沿線國家出口客機，借此深化友好關係，化解美國的圍堵。所以這次中國向東南亞成功輸出客機，看似只是簡單的商業交易，實質上是踏出重要一步。