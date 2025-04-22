筆下風雲：為何能夠這樣無知

多年前曾有英國組織進行全球調查，結果台灣位列全球最無知國家或地區第3名。多年過去，台灣人的無知程度有增無減。最近在多個社交平台，包括X、Threads上流傳，有台灣人帶孩子到香港迪士尼遊玩，孩子被拐失蹤，夫妻最後離婚。如此無稽之談，竟然會惹來大票台灣網民深信不疑，不得不令人慨嘆，最無知之名絕對不是蓋的。

這些貼子都有一個特點，就是全都發生在「朋友的朋友」、「朋友的上司」身上，絕非第一身發生，更沒有提出任何證據，一看便知是胡說八道，但依然有大量台灣網民加入留言，信以為真。其實明眼人都知，這些沒頭沒腦的貼子，目的是抹黑香港，暗示中港烏煙瘴氣，一國兩制下的香港儼然無法無天的危城。不是說香港治安很好，近年的確多了假難民及黑社會作案，但若說公然拐帶細路的案件，還是少之又少。要是真的在迪士尼出現拐子佬，勢必十分轟動，有關的台灣遊客必定報警，不可能施施然回台並離婚。

綠營一向擅於製造假消息、假新聞抹黑對岸，這些網絡水軍又叫「1450網軍」，「迪士尼奇案」只是最低裝級的抹黑而已。然而，近期的中美關稅大戰，中國大陸對美國企硬，賴清德政府卻急急跪低，加上特朗普對台灣予取予求，絕不客氣，在Threads不難見到多了台灣網民清醒，表示「不喜歡中國，但佩服中國」。

於是又見1450網軍大舉出動洗地，為賴清德緩頰，例如在特朗普暫緩徵收對等關稅後，說成是幸好賴清德沒有硬扛，否則就會如中國大陸一樣，成為唯一被美國針對的國家。為了抹黑大陸，順帶抹黑香港，完全不足為奇，卻只映照出，台灣人被綠營洗腦洗得十分可憐罷了。