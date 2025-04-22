龍吟虎嘯：小丑亡國有原因

這場俄烏戰爭，無論是停火和談，還是一直打下去，烏克蘭都難逃亡國的命運。現階段若停下來，烏克蘭會被美俄瓜分（也許歐洲能分一小杯羹）。如果打下去，也不過苟延殘喘，今後還會在俄羅斯的巨大壓力和武力行動下被「收復山河」，烏克蘭回到俄羅斯的懷抱。那個時候，美歐都保護不了烏克蘭，這個歷史命運的反覆折騰，不能怪任何人，只能怪烏克蘭自己、怪烏克蘭人選出了一個愚蠢透頂又妄自尊大的澤連斯基當總統！

澤連斯基的愚蠢狂妄，表現在「敵我友和中間力量及好心人」全方位上，他對斯拉夫兄弟、歷史上是一家人的強大俄羅斯，充滿仇視、輕蔑、挑釁、欺辱甚至殘害，以為有美國西方支持，俄羅斯就不敢也不能把他怎麼樣，澤連斯基很自我膨脹。俄烏開戰，他就以為自己站在歐洲舞台、美俄舞台、東西方舞台的中心，歐美西方必須無條件、無止境支持他，因為他和烏克蘭在為歐美西方擋槍，衝鋒陷陣。他知道自己的戰鬥意義，是要打倒俄羅斯後再打垮中國，有了這個「戰略意義」，美西方就一定會更加支持他。然而，他不知道美西方對烏克蘭的支持「必須有限」，不可能引火上身——北極熊可是有最多核彈頭呀，可是能打核大戰的呀。對此，美西方常遭澤連斯基破口大罵！

面對這場俄烏之戰，中國及一些「中間力量」是不選邊的，是致力於「止戰停火、勸和促談」的。這個中立、好心的態度，竟也會激怒澤連斯基，又是指摘又是抹黑，說是「在支持俄羅斯」，還對「中國代表」用「烏語」粗話羞辱。對此，柳扶風忍不住要回罵一句：「混帳王八蛋！」日前澤連斯基又將「反華」升級，聲稱烏克蘭掌握情報，顯示中國向俄羅斯提供火藥和火炮，在俄羅斯境內參與武器生產，於是澤連斯基簽署命令對中國3家企業制裁。

這是小丑人物的可笑舉動，他要向世人顯示就要亡國的烏克蘭，還能制裁他國？他要學學特朗普大筆一揮，玩玩制裁？