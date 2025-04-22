村屋大年初一燒毀 昨始發現焦屍

【本報訊】昨午2時許，一名清潔男工報案，指在洪水橋大道村路一村屋發現一具焦屍。警員圍封現場調查，初步相信死者是一名59歲南亞裔男子，懷疑他是上址前租客，並於今年1月29日一宗火警中命喪火海，其遺體在事發近3個月後始被發現，死因並無可疑。警員在火場內檢走租約等證物，正聯絡業主作進一步調查。

死者為59歲南亞漢 翻查資料，火警發生於大年初一晚上11時許，當時上址有鐵皮屋懷疑電線短路起火，火勢迅速蔓延，再波及鄰近多間鐵皮屋。消防出動10輛消防車及一輛救護車到場，大約36分鐘後將火撲熄。期間，消防曾派出搜救隊，但並無發現死傷者。

大火過後，涉事村屋一直無人打理，直至近日才有人承租，並於昨日安排數名工人進行清潔翻新，準備再作轉租，結果意外尋獲焦屍。據了解，該村村民近日一直聞到該處傳出臭味。

消防處指接獲執法部門通知，昨日下午於洪水橋大道村38號發現一具燒焦屍體。消防處已成立專責小組就事故進行調查，包括調查導致事主死亡及相關火警起因，以及事件是否與今年1月29日在同一地點發生的火警有關。處方現時正聯同執法部門及政府化驗所人員進行調查。