趁戶主離港未返 賊潛宅抬走夾萬

竊案連日爆多宗 粉嶺村屋搜掠一空 本港在過去兩日發生多宗爆竊案，其中粉嶺有兩間村屋在前晚被連環爆竊，賊人撬窗入屋，成功從其中一戶掠走約值兩萬元的財物；九龍塘一住宅單位在昨日亦成為竊賊目標，一名獨行男賊趁凌晨時分潛入屋內，將一個夾萬搬到附近山坡，擸走夾萬內的財物後逃去，暫時未知失物總值。此外，旺角一樓上中醫診所傳出爆竊疑雲，一名醫師準備開門營業時，赫見大門受損無法開啟，初時以為診所被爆竊，惟警員上門調查後，相信現場並無損失，列作刑毀案處理。

前晚8時許，執法部門先後接獲一名姓鄧（29歲）男子及一名姓唐（59歲）男子報案，兩人分別指自己位於粉嶺萃雲路祠堂村的村屋有被搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。警員接報到場，發現兩間村屋的窗戶被撬，經初步點算後，鄧男估計失去約值兩萬元的財物，包括一條圍巾、一個手袋及一條項鏈；唐男則無財物損失。案件列作「連環爆竊」處理，暫未有人被捕。

另外，昨日凌晨約4時，九龍塘龍坪道14號畢架山花園保安員報案，指發現一名年約30至40歲，瘦身材，身穿黑色衣物、戴手套及口罩的可疑男子，攜同一個夾萬從上址一單位逃走。警員到場了解，察覺涉事單位露台的門被破壞，客廳有搜掠痕迹。

經初步調查後，相信賊人是破壞露台門入屋，在不驚動屋內兩名傭工的情況下，潛入主人房搬走夾萬，再從停車場爬過圍牆逃往山上。

毀中醫診所大門 遺兩木板 警員在附近山坡尋回被偷走的夾萬，但是內裏空空如也，懷疑賊人破壞夾萬取走財物後逃走。案件列作「爆竊」跟進，由於屋主不在香港，暫時未知有何財物損失。

另外，昨晨10時許，一名姓陳醫師返回旺角上海街619號樓上的中醫診所準備應診時，赫見大門被撬毀，未能開門進入診所，懷疑有賊「光顧」，於是報案處理。警員初時將案件列作「爆竊」跟進，其後在鎖匠協助下打開大門，發現診所內並無異樣，亦無財物損失，懷疑有人利用兩塊木板，針對大門進行破壞，遂將案件改列「刑事毀壞」處理。陳醫師表示，其診所周一至周六皆會應診，開業數十年以來，今次是第一次遇上如此情況。