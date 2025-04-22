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行山男浪茄中暑
【本報訊】昨日中午12時50分，執法部門接獲一名男子報案，指他與一名姓陳（18歲）男友人結伴到西貢浪茄一帶行山，惟陳男懷疑中暑不適。政府飛行服務隊派出直升機飛臨救援，順利救起陳男後，將其送往灣仔直升機坪，再由救護車轉送至律敦治醫院治理。
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