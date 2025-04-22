果子貍餓極反轉ifc 人員包抄玩足3小時

幕牆欄杆居高臨下 落網轉交獸醫檢查 有果子貍在昨晨闖入中環國際金融中心（ifc），攀上商場玻璃幕牆的欄杆四處遊蕩，「居高臨下」俯視往來市民。相關部門收到報案後，聯同愛護動物協會組織「捕貍隊伍」，繼而手持撈網進行包抄，而該隻果子貍受驚逃竄，擾攘近3小時終於「自投羅網」。據了解，該隻果子貍懷疑是為了覓食而誤闖商場，牠並無受傷，稍後將交由獸醫檢查。

昨晨約7時，金融街8號ifc商場的保安員報案，指發現一隻疑似浣熊的動物，瑟縮在二期商場中庭由一樓通往二樓的扶手電梯旁邊、離地約30呎玻璃幕牆欄杆高處。

警員抵達現場後，發現所謂「浣熊」其實是果子貍，牠在玻璃幕牆欄杆上攀爬徘徊，不時探頭觀望下方的人群，一舉一動均成為在場市民的焦點。由於擔心果子貍墮下，商場保安員用屏風圍封附近地面位置。消防、愛協及漁護署分別派員到場，彼此討論捉貍方法後，至早上約9時半才正式展開圍捕行動。

行動一展開，個別消防員便戴上安全帶，手持附有長竹枝的撈網，登上高處試圖捕捉。果子貍受到包抄，一時方寸大亂在欄杆上亂竄，未幾突然一躍而下，墮進漁護署人員架設的繩網內。

睹捕撈受驚 終墮繩網陣 經初步檢查，相信該隻成年果子貍並無受傷，牠其後交由愛協人員帶走，並會轉交嘉道理農場獸醫作進一步檢查。

果子貍是本港受保護的野生動物，別名「白鼻心」或「花面貍」，牠屬於獨行動物，一般喜歡在樹林生活，並會在夜間搜集生果進食及在樹上棲息。香港境內的果子貍一般不多於1,000隻，由於現時天氣反常，不少樹林供給野生動物食用的果實減少，因此不排除果子貍誤闖鬧市商場尋找食物。

根據《野生動物保護條例》，任何人不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、或管有受保護的本地野生動物。如干犯法例，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年。