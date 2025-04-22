西九反罪惡拘34人 最細13歲

【本報訊】執法部門在上周六（19日）至前日進行代號「星軌」的反罪惡行動，當中特別針對復活節長假期期間、西九龍娛樂場所一帶涉及車輛的罪案，兩日間在區內多個地方設置路障截查可疑車輛、進行反罪惡巡邏及巡查多間酒吧和夜總會，一共拘捕22男12女（13至71歲），包括5名非華裔人士，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有攻擊性武器」及「狂亂駕駛」等罪名。

行動中，警員檢獲38罐共重約4公斤的懷疑大麻朱古力、47支共重約一公斤的大麻油、約113克懷疑大麻糖、約29克懷疑大麻、約5克懷疑大麻花、約5克懷疑可卡因、約21克懷疑冰毒、19粒懷疑太空油煙彈及345枚共重約8.1克的懷疑毒郵票，毒品總市值約17萬元；另檢獲一批違禁武器，包括伸縮棍、摺刀和鐵蓮花。

截車檢毒 包括早前瘋駕Tesla 調查人員表示，就設置路障截查車輛方面，警員一共拘捕7男兩女本地人（16至40歲），涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「狂亂駕駛」及「酒後駕駛」，其中一名40歲被捕男子亦被揭發因一宗「盜竊」罪及違反法庭擔保條件而遭到通緝。另外，警員亦截獲3輛懷疑經非法改裝的車輛，有關車輛已被扣押於九龍灣汽車扣留中心，以作進一步檢驗。人員亦透露，案中年紀最小的16歲女子，因涉嫌藏有懷疑含有「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙被捕。

而今次行動檢獲的大多數毒品，均來自前日凌晨截獲的Tesla「毒品快餐車」，該車在尖沙咀衝越路障，狂飆15公里至火炭被截停，途中曾經衝燈及越過雙白線，最高時速達100至150公里。警員搜車後，檢獲懷疑大麻朱古力、太空油及毒郵票等共值約14萬元的毒品，並以涉嫌「販毒」拘捕車上4名男女，其中疑有黑社會背景的23歲男司機，另涉「狂亂駕駛」及「酒後駕駛」被捕。初步調查顯示，該批毒品是供應西九龍區，其來源仍有待追查。