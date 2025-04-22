東呼即應：內地食肆辣妹熱舞吸客 香港餐廳活蟲沙律奉嚇

【本報訊】年輕人一時好奇，很多時候情緒受困擾，但又沒有地方宣洩，才誤入歧途吸食太空油毒品麻醉自己。不過，坊間其實有很多減壓方法，而《東呼即應》在網上發現有短片顯示，內地食肆聘長腿辣妹跳舞表演，助食客放鬆減壓之餘，更成功令生意興旺。相反，本港餐飲業退步，有餐廳奉客的一碟沙律，驚現生猛鼻涕蟲，生意差豈是無因。

生意多寡高下立見 網上有片段顯示，內地一間火鍋店有幾名長腿美女勁歌熱舞，她們舞步齊拍子準、功架十足，一點也不輸給專業舞蹈員，如果在如此環境就餐，很易令人分心。如果這股跳舞旋風吹來香港，也許可帶動本港食店的生意。不過，花招重要，但確保食物質素更重要。有食客在本港一間餐廳就餐，豈料吃到一半發現沙律裏有一條生猛的活蟲，看來是俗稱「鼻涕蟲」的蛞蝓。

蛞蝓很可能含有寄生蟲，隨時令人病從口入。事實上，餐廳職員做事要認真些，用清水徹底洗乾淨蔬菜，尤其是雨季過後要格外留意，如果發現沙律有鼻涕蟲爬行的黏液，懷疑是受污染的蔬菜，切勿吃落肚。