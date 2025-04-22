東呼即應：17歲女吸太空油後患多 悔身體難復如初

損友慫恿嘗禁果 東呼即應探討毒禍 太空油被列為毒品，對青少年禍害甚深。早前有青衣公屋淪為毒窟，另於上水被揭發有製毒工場，執法人員拘捕3名14至18歲青少年，顯示毒鏈已深入社區。有17歲中學女生向《東呼即應》透露，在學校曾有同學引誘其吸食太空油。後來她因情緒受困，好奇下花3,000元向朋友購買太空油吸食，短短兩個月身體變差，出現失憶、頭暈等，父母急帶其求醫。有社福機構表示，去年接觸70多宗吸食太空油毒品個案，上升幅度誇張，亦有年輕人吸食後自殘。

今年17歲的婷婷（化名）是一名中五學生，她有吸食電子煙的習慣，於去年8月經朋友介紹下，開始吸食太空油毒品，兩個月後家人察覺不對勁便帶她去看醫生。婷婷指，最初是朋友的朋友介紹，問要否嘗試太空油毒品，但其實自己不知是何物，後來問了數次，就想嘗試一下。一開始試後，不清楚其危害，以為好像飲酒一樣沒特別大傷害。婷婷之後有段時間停止吸食，因為知道太空油毒品不好，但之後有朋友說，推出了新款太空油毒品，稱沒太多危害身體的物質遂繼續吸食，但相關「新產品」反應較大，吸2至3口已不知自己在做甚麼。

3000元購6粒 兩個月已拖垮身體 婷婷經朋友購入太空油毒品，她前後買了3次共6粒左右，花費逾3,000元。「一開始吸食太空油毒品數量很少，所以一至兩個月才吸食掉一粒，如吸食速度快，有機會一日吸食半粒。

第一次吸食太空油毒品後，婷婷直言覺得整個世界正在轉，站不穩像喝醉了，吸食太多整個人會震，基本上所有事轉眼就忘記，即是想說出口，又記不起自己想說甚麼，好像失憶一樣。如持續吸食下，睡前吸食差不多一至兩小時後，才知道自己「夢暈」（頭暈）。當問到是否喜歡這種頭暈感覺，婷婷稱「我是為了追尋這種感覺才開始吸食。」

婷婷後悔吸食太空油毒品，指始終對身體有危害，吸食太空油毒品其實很難令身體回復當初。有社福機構輔導員表示，會定期在屋邨球場及後樓梯場所，主動接觸年輕人，看他們會否吸食太空油毒品。

年輕人食到斷片 做違法事不自知 東華三院服務主任（專門輔導服務）陳潔華表示，年輕人很容易從網上途徑接觸到賣家的宣傳及訊息，另外是從朋友推介下購買，可能朋友有太空油毒品，再散貨給其他朋友。陳續稱，吸食太空油毒品有嚴重禍害，可能導致記性差、集中能力弱很多，甚至吸食後會「斷片」，甚至有年輕人「斷片」後做了違法事件被捕。

執法部門回覆《東呼即應》指，今年頭兩個月，共有80宗涉及太空油毒品的案件，有96人被捕，當中18人是21歲以下青少年。而去年有195宗涉及太空油毒品的案件，有278人被捕，當中61人是21歲以下青少年。