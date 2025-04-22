國際試食節今煞科 首4日22萬人次入場

【本報訊】由本月18日開幕、一連5日在灣仔會展舉行的「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於今日完結，首4日展期入場人數突破22萬，超越上屆15萬及預期的20萬人次，營業額推算超過6,000萬元，逾八成參展商表達再次參與意願。有參展商表示，生意超乎預期，展覽首日已差不多賣出最初預5天的分量。

試食節展期橫跨復活節假期，匯聚來自全球30個國家和地區的逾千個品牌美食，展覽集團主席王學譜稱，面對本港零售市場遭遇市民外出及網購的競爭，試食節提供消費者先試後買的機會，這種信任基礎消費模式能夠激發消費者的信心，促使他們更願意購買。

有參展商表示，展覽首日已差不多賣出最初預5天的分量，所以立即要補貨。人流比預期多人和熱鬧，好早已經好多人，沒有預料過。售賣鯪魚肉食品的曾先生稱，生意超乎預期，原來都有很多人會留港消費，人流更是超乎想像。售賣台式果汁飲品的展商稱，原先預大約100箱產品，但首日已沽清，之後每日要預備的貨會是首日的兩至3倍。