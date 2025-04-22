公屋劃無煙層 議員憂礙輪候難實行

【本報訊】吸煙與健康委員會早前向政府提議在公屋增設「無煙層」，將不吸煙家庭集中放在一兩個樓層中，確保住戶不受二手煙影響。吸煙與健康委員會主席湯修齊昨在電台節目表示，房委會可在租約加入條款，安排不吸煙租戶入住無煙層，再逐步擴展至全幢大廈、社區。

倘調遷或製造鄰里矛盾 議員梁文廣認為目前公屋供應不足，相信有關做法短期內較難實行，若要將非吸煙居民編配在某一樓層，可能會影響公屋輪候時間。長遠要在公屋供應充足的情況下，在新建公屋實施，現有屋邨居民已獲編配單位居住一段時間，若要他們調遷，可能會製造矛盾，認為要實施無煙層需長時間討論。

另一議員梁子穎亦認為無煙層執行上有困難，現時房署編配公屋單位予輪候人士，需時約半年，如要設無煙層，編配上可能更複雜，令時間變得更長，最終影響3年半「上樓」的目標，亦會影響屋邨內的和諧氣氛。他又質疑難以做到公平合理分配，例如無煙層應設於高層，還是低層，難以防止有人聲稱自己為非吸煙人士，目的只為獲編配高層單位。