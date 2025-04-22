MPF全自由行諮詢月底結束 當局籲表達意見

【本報訊】積金局於今年3月28日就強積金「全自由行」展開為期一個月的公眾諮詢，提出兩個建議方案，積金局主席劉麥嘉軒呼籲公眾把握時間，就建議方案表達意見。

強積金「半自由行」的僱員自選安排在2012年推出，劉麥嘉軒昨於網誌中表示，2020至2024年的5年間，平均每年有48億元的強積金透過「半自由行」，轉移至僱員自己選擇的強積金計劃，較前5年（2015至2019年）的38億元，增長27%。截至2025年3月，「半自由行」轉移個案的總數已超過100萬宗，涉及金額超過500億元。

數據顯示，不少打工仔女熟悉並善用「半自由行」，主動管理強積金。「全自由行」正是在此基礎上再進一步，並善用「積金易」平台帶來的契機，讓打工仔女在現職期間累積的強積金中，可自由調動的部分由僅限於僱員強制性供款，擴展至全數強制性供款（即包括僱主強制性供款）。以打工仔女的所有已歸屬強積金權益計算，可自由調動的強積金比例將由現時超過70%，提升至接近100%。

市民促就方案多作解說 她表示，自強積金「全自由行」諮詢工作展開以來，積金局陸續收到意見，包括有回應認同諮詢文件中提出的兩個建議方案，能夠分別顧及現有僱員和在取消「對沖」安排生效日（即2025年5月1日）或以後入職的僱員，對管理強積金有更大自主權的期望，並希望積金局在推行「全自由行」前就具體方案內容繼續多作解說。

她稱，現正諮詢的「全自由行」建議方案，令無論是在實施取消「對沖」安排之前已入職的現有僱員，或是之後新入職或轉工的打工仔女，都可以每年一次將現職僱主的強制性供款全數轉移至自選計劃下新設的「僱主強制性供款專項帳戶」，或個人帳戶中滾存增值。她呼籲大眾把握時間，瀏覽積金局網站，就強積金「全自由行」建議方案表達意見。