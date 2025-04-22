長沙大美督7公僕別墅 年燒逾500萬維修管理

【本報訊】政府在大嶼山長沙及大埔大美督共有7間度假別墅，讓公務員租用。當局的數據顯示，2023/24年度至2024/25年度截至2月，其中長沙和大美督的度假別墅，每月平均使用率均下跌超過10%。但度假別墅開支方面，2020/21年度至2023/24年度，別墅總開支介乎412萬至495萬元，2024/25年度截至2月急升至572萬元，當中管理費用增幅最多，較2023/24年度升近30%。被問到會否因應地區發展改變其用途，當局指目前無意改變別墅用途。

據公務員事務局回覆議員就立法會特別財委會的提問，過去5個財政年度因2019冠狀病毒疫情，政府度假別墅在2023年3月才重新開放予公務員租用。過去兩個財政年度截至2025年2月，其中兩間政府度假別墅的使用率有下跌。

部分入住率跌至7成 其中長沙的度假別墅的申請數目由2023/24年度的8,042宗，下跌至2024/25年度截至2月的5,689宗，每月平均使用率由83%跌至72%。而大美督度假別墅由2023/24年度的10,274宗，下跌至2024/25年度截至2月的7,587宗，每月平均使用率由85%跌至72%。

在開支方面，總數由2020/21年度的412萬元，反覆上升至2024/25年度截至2月的572萬元。當中2020/21年度至2023/24年度每年的管理費用開支，介乎373萬至389萬元，2024/25年度截至2月的開支急升至504萬元。過去5個財政年度截至2025年2月，政府度假別墅的維修費用介乎25萬至93萬元，日常營運開支介乎11萬至55萬元。

當局指度假別墅在2024年7至8月的夏季旺季使用率超過95%，當中8月達100%。政府會根據2023年的成本檢討結果，及2024年的成本檢討結果，2024/25年度及2025/26年度分別上調別墅租金10%及15%。當局指度假別墅對經常性開支影響有限，從員工關係及福利的角度考慮，政府目前無意改變別墅用途。