議員促精銳公僕架構 「削萬職位不算多」

【本報訊】面對龐大財赤，政府只提出公務員凍薪不減薪，以及在本屆政府任期內削減一萬個編制。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指公務員體系非常龐大，而本年度預算公務員薪酬開支逼近1,000億元，而實際上兩年內削減一萬個職位不算多，認為真正節省開支是要精銳架構。

本年度薪酬逼近千億 葉劉在報章撰文，指不少議員在近日的立法會特別財委會上關心部門減赤的成效及如何進一步削減政府開支，包括公務員開支。她指2024/25年度預算公務員開支也達1,637億元，當中薪酬逼近1,000億元，退休金亦達到484億元，其餘則是相關福利開支等。

公務員體系非常龐大，她指截至去年12月31日，公務員編制有19.1萬，實際人數為17.2萬，空缺有1.89萬，因此政府要求在兩年內削一萬個職位並不算多。根據立法會秘書處發表的「2025/26年度《財政預算案》的研究簡報」，2023年香港的公務員人數為17.2萬，佔整體人口2.3%，佔就業人口4.7%，公務員相對規模較多個亞太區經濟體高；反觀新加坡的公務員人數為8.6萬，只佔整體人口1.5%，佔就業人口3.7%。

她指很多人質疑香港的公務員體系是否過度龐大，而政府的解釋是新加坡政府將很多服務交由法定機關負責；但其實香港也有同樣做法，有很多服務同樣由公營機構提供，例如機場管理局、醫院管理局、貿易發展局及西九文化區管理局等，但當局表明不會裁減現有公務員，又解釋20多年前時任財政司長為應付財赤，推出「肥雞餐」大量削減公務員，花費40億元，但現時政府財赤下，不可能再花費數十億元，恐怕負擔更重。

社會上有聲音要將公務員薪酬削減10%，但她認為真正節省開支，不應只削減公務員薪酬，還要從公務員體系的層面上想辦法，包括精銳架構，一方面能為納稅人省錢，另一方面可提升公務員表現。