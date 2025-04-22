醫健：成視在人：青光眼專家 致力培訓女醫護

全球有1.12億名女性視力受損，較男性為多，原因是文化及性別偏見造成資源分配不均，在部分發展中國家，女性可以接受醫療的機會相對較低。同時，女性要照顧家庭等責任，亦限制了她們在的工作晉升空間。為了確保更多女性可以獲得眼科醫療及就業機會，奧比斯一直努力創造平等就業空間。

來自南非的青光眼專家Dr. Beth Edmunds是奧比斯義務眼科醫生，她與我們一同前往孟加拉，為當地前線醫護進行培訓。她說：「我希望透過培訓，女性的醫護可以看到希望。」對於低收入國家來說，女性難以擔任領袖角色，她一直致力改變這個現象。

孟加拉設13視力中心 Dr. Edmunds主要教授青光眼手術的治療知識，青光眼會導致不可逆轉的視力喪失，因此青光眼治療除了預防病情惡化，亦需要耐心及同理心照顧病人。她指出，即使義務醫療團隊來自世界各地，包括哥倫比亞、加拿大、南非、非洲等地，但仍合作無間，無私地傳授知識予當地醫護。

此外，我們今年在孟加拉已設立了13個視力中心，每個中心將服務10萬人。這些中心特別為女性提供專業培訓，使她們可以進行篩查及治療等工作，同時鼓勵更多女性及女孩就診及進行篩查，可讓她們放心由女性醫生診治。我們深信，這些發展將可大大改善女性在當地的眼疾求診情況，令更多病人及早得到治理，避免失明。

奧比斯