理大ATP實驗室 為癱瘓者帶來希望 治脊髓損傷 待發牌展臨床研究

【本報訊】醫療科技進步，愈來愈多絕症有得醫！香港理工大學設先進療法製品（ATP）實驗室，進行免疫療法、細胞治療、基因療法及再生醫學等方面的臨床研究。理大應用生物及化學科技學系系主任周銘祥表示，目前本港約有兩個已獲發牌的ATP實驗室，均聚焦於「Car-T細胞」的血癌療法研究。而理大的實驗室則會與業界合作，首階段進行脊髓損傷的細胞治療製品，透過利用人類白細胞抗原（HLA）配對的臍帶血幹細胞，生產「臍帶血單核細胞」並移植，有望協助下肢癱瘓病人重拾步行能力。