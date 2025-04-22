小杯蒟蒻易骾喉 硬糖風險勿走漏

倡禁售不必設限年齡 免法例陷複雜困境 因應含蒟蒻成分果凍產品可能帶來的哽噎風險，政府擬修例禁售小杯裝的相關產品。有議員建議當局同時檢視硬糖等食品，是否同樣有風險以及是否需要規管，另一議員則認為在禁售時，不必再加入年齡限制，否則會令法例更複雜。實際上，政府已向各學校發信，建議學校小食部及食堂等地方，停止出售或提供小杯裝蒟蒻果凍，有校長會認為立法禁售可減少爭拗。

食安中心建議修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，主要規管含蒟蒻的「小杯裝啫喱產品」、高度或寬度為45毫米或以下者不得銷售，及要求全數含蒟蒻成分的啫喱產品須加上有「預防哽噎風險」警告字句的外包裝標籤。政府會採「先訂立、後審議」的立法安排，禁售要求最快料於修例通過後半年內落實，即有望今年10至11月生效。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳凱欣昨在電台節目中表示，數年前一名兒童因食用小杯裝啫喱時，骾喉不幸身亡，反映有關產品具安全風險，政府修例建議已參考歐盟和馬來西亞。她又以自己食喉糖骾喉為例，建議當局同時檢視硬糖等食品，是否同樣有風險以及是否需要規管。

長者食蒟蒻需格外小心 另一議員陳家珮指出，若禁售一些較細的小杯裝蒟蒻果凍產品，雖未必完全杜絕小朋友進食時哽噎的風險，但可減少事故發生。她指作為家長，不會買小杯裝蒟蒻果凍產品，只會買一些袋裝產品，以減低哽噎風險。她又認為在禁售小杯裝蒟蒻果凍時，不必再加入年齡限制，否則會令法例更複雜，又認為在實行時，當局必須要解說清楚，否則會對製造商帶來不便。

家庭醫生林永和相信修例後可避免悲劇發生，但同時亦要加強針對家長的宣傳教育，了解有關食物的潛在危險，並提醒長者在進食蒟蒻產品時要格外小心。他又指蒟蒻的營養價值很低，一般食肆亦有提供含有蒟蒻成分的食物，下一步可以探討如何減低相關的食用風險。

學校先停售 立法減爭拗 食安中心已聯同教育局，向各學校發信，建議學校小食部及食堂等地，停止出售或提供高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍。資助小學校長會名譽主席張勇邦贊成當局做法，表示在學校老師要面對眾多學生，難以逐一照顧他們進食蒟蒻果凍的情況，又認為如果由政府立例規管，不容許小食部出售相關產品，將可減少爭拗。