全球供應鏈重組 港商須拓新市場

【本報訊】在關稅戰下，香港難以獨善其身。行政會議成員、商界議員林健鋒指港商要繼續生存，中長期必須開拓美國以外的市場，而商界考慮下半年訪歐洲，而目前接觸到的很多歐洲人都表現踴躍，希望透過香港這個金融中心平台進入內地等市場，他認為「東升西降」的情況已經發生。

香港總商會日前決定推遲訪美行程，林健鋒昨在一個電台節目中指出，在美國關稅戰下，中美經貿環境波動，政策不確定性高，總商會開會後決定延後訪美，但不等於取消行程，又強調重視溝通，雙方仍透過不同渠道保持互動和了解，但他相信未來兩至3個月未能夠解決所有問題，要觀察下半年情況，待政策確定後，再決定何時訪美。

商界擬下半年訪歐 據他了解，美國的商界都深受關稅戰嚴重打擊，生意大受影響，因為需要向香港或內地購買零部件及製成品，有關供應已出現斷層，持續下去將會短缺。

他又指港商要繼續生存，中長期必須開拓美國以外的市場，而商界考慮下半年訪歐洲，現時全球供應鏈面臨重組，本港商界期望開發東南亞、非洲及南美等新市場，但需要了解每個國家民眾的購買力，他個人認為最大市場仍然是內地。