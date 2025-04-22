北上盡興 西九高鐵站現返港人潮

【本報訊】復活節長假來到最後一日，昨日有不少外遊市民陸續返港。記者約昨午1時到西九龍高鐵站視察，抵港大堂不斷有許多拖篋人士出入，又有一家大細攜同一抽二掕「戰利品」返港，十分熱鬧。有市民稱假期開始的高鐵車票「一票難求」，最後要先前往深圳再轉車，而回港高鐵亦擠滿人潮；有在港留學的內地生則指，近幾日回家也見到不少港人遊客到內地遊玩。

廣州性價比高 吃飯便宜 高鐵站抵港大堂人潮湧湧，有職員舉牌指示人流方向，偶爾也有執法人員巡邏。陸氏一家4口在復活節長假期到肇慶探親，兩位小朋友指假期回鄉捉魚遊玩非常開心。陸太則指雖然今次回鄉僅4天，但小朋友5月才開學，考慮之後會再和小朋友外遊，此次旅程花費約一萬元，不算太貴。

王先生一家5口到廣州遊玩3天，認為難得放復活節假期，故一家人選擇離港旅行，廣州性價比很高，主要和小朋友到兒童公園、逛商場，吃飯也很便宜，總共花費不用一萬元。不過，王先生稱高鐵車票十分難搶，第一天假期開始時搶不到票，惟有與家人先乘港鐵到深圳，再轉車去廣州，幸好回港時買到高鐵票。

林小姐是內地來港留學生，現在港讀大學，趁學校復活節假期回鄉探親，但人潮為患，她形容：「非常之多人，成個車廂都係人」，又指高鐵車票也十分難訂，去程時是候補車票，回程也要提前一個星期搶票，今次回鄉也見到許多香港人旅遊，笑言：「身邊都幾多人講廣東話。」