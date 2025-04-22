復活節長假市道靜 餐廳呻生意瀉5成

業界寄望政府諗計 吸旅客留港人消費 復活節假期本港的市道非常淡靜，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日表示，復活節期間來港的內地旅客並無增加，加上港人北上消費已成為潮流，長假期多人外遊下，本地餐飲生意跌幅原先預計比平時周末周日減少25%。本報記者昨走訪佐敦一帶，只見人潮疏落，餐廳只得零星客人，有食肆負責人稱食客極少，生意額大減一半，直言「無得賺不特止要蝕……真係差得好緊要！」

昨日是復活節長假期最後一日，截至昨晚9時，有約95.7萬人次出入境，入境佔約63.1萬人次，出境有約32.6萬人次；當中港人入境有54.1萬人次，出境則有約23.1萬人次。

「無得賺不特止要蝕」 記者昨日巡視佐敦一帶，發現街上人流稀疏，下午茶時段大多餐廳的客人寥寥無幾，也不見遊客閒逛。茶餐廳負責人陳先生表示，由復活節假期首日起便見人流驟減，「4日都好靜，間間都咁上下（少人）」，認為大部分客人都北上消費不再留港，生意額與人流都跌三至四成，經營茶餐廳也難以用「奇招」吸客，主要靠熟客支持。

經營越南餐廳的王小姐則表示，生意額比平常少了一半，打擊十分大，因為餐廳只屬小本經營，「依家少咗一半生意，租要交、人工要照畀，呢啲咪影響，無得賺不特止要蝕」，她指早前已預計這數天假期的人流會差，但沒想到會直接少一半，又指近年一到長假期生意就大減，「出面啲街好少人，佐敦旺嘅地方都咁靜，其他地方都唔知點」，加上近期遊客也有所減少「好似啲人都唔嚟香港咁嘅」，希望政府會「反應吓」吸引外國旅客或本地人留港。

逾180萬人次離港 黃家和表示，由於復活節並非內地的公眾假期，來港內地旅客並無增加，加上港人多外遊，無留港消費，現時餐飲業生意跌幅更大，可能達到30%，部分高級餐廳的生意跌幅更嚴重，多達40至50%。黃家和坦言，業界對未來前景並不樂觀，過去數日一些傳統旺區，例如油尖旺區人流較少，加上過去數天有超過180萬人次離港，都影響餐飲業界生意。