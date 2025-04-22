4太陽能淨港船 去年收集5萬膠樽30噸廢物

【本報訊】今日是世界地球日，海洋公園「賽馬會拾塑行動教育計劃」去年起採用由「潔淨水域行動」於2019年設計及建造的4艘太陽能淨港船隻，清理維多利亞港及香港仔避風塘一帶的海面垃圾。過去一年，太陽能淨港船在這兩個繁忙水道合共收集了超過5萬個膠樽、2.7萬個鋁罐，以及近30噸堆填區廢物，透過運用再生能源，淨港船在執行清理任務期間，更成功減少超過4.3萬公斤碳排放。

馬會捐助 海洋公園主導清理 「賽馬會拾塑行動教育計劃」由香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助及海洋公園公司主導，除清理海港外，公園更透過多元的教育活動，積極促進社區參與。憑藉外形特別的太陽能船隻及創新的淨化海港概念。計劃更透過學校外展、校際比賽及社區嘉年華等活動，接觸超過7,000名學生及公眾人士，讓「走塑」和「海港污染」等議題獲得更廣泛關注。

海洋公園公司教育主管李美盈表示，計劃與今年世界地球日的主題不謀而合，旨在鼓勵大眾更多採用再生能源，共同建設健康且可持續的未來。作為海洋公園保育倡議項目「逆瀕行動」的重點項目之一，不僅致力於潔淨港口，更希望能啟發新一代擁護生態多樣性，積極推動可持續發展，共同守護更健康的地球。