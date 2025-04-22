新例滿周年 近6個月收122宗投塑

【本報訊】今日是本港實施管制即棄塑膠法例一周年。環境及生態局表示，6個月的適應期過後，截至今年4月中，環保署收到122宗相關投訴和舉報，絕大部分在跟進後已改正做法，只有21間食肆在收到書面警告後違規情況仍然持續，並且被發定額罰款通知書，指相對全港超過2.6萬間食肆，可見業界已普遍適應法例要求。

環保署續指，一直與業界緊密溝通，除了在法例首6個月的適應期，派員巡視了全港約4.8萬間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，現場講解法例要求之外，也為業界提供各種支援，包括舉辦行業培訓講座、設立熱線等，帶領社會邁向「走塑新里程」。

另外，環保署在「綠色餐具平台」上供業界和市民參考的資料，已由法例實施前的60間餐具供應商和1,000款非塑膠即棄餐具產品，大幅增至現時超過170間和超過2,000款，連鎖食肆亦表示超過八成顧客不需要外賣餐具，估計每年可為香港避免了超過6,000萬套即棄餐具棄置於堆填區。而為了下一階段的「走塑」工作，環保署正準備與業界和一些大型餐飲集團合作，今年年中在不同餐廳營運場景進行產品測試，尋求對市民生活影響最少的替代品。