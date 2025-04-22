政府「截塑」網站 被批評解說含糊

【本報訊】受管制的氧化式可分解塑膠產品與普通塑膠的外表並無分別，一般人難以分辨，只能依賴標籤來區分。不過綠惜地球發現，環保署「截塑」網站，對氧化式可分解塑膠產品解說含糊不清，指商戶無法單憑其解釋和圖片，辨認受管制的產品，甚至不如物業管理業監管局網站圖文並茂般清晰。

本報記者近日檢視環保署推廣有關管制即棄膠餐具和其他塑膠產品新法例的「截塑」平台，亦留意到平台僅以簡單3幅膠袋、泡泡膠的圖片，上有一個「Oxo-Biodegradable（氧化式可分解）」、「Compostable（可推肥）」或「OB」字樣，但未有列出具體區分的方法。

無商標 難辨受管制產品 相反，物監局列出環保署所搜集了市面上常見的「氧化式可分解塑膠」添加劑名稱供業界作參考，例如P-life、epi、TDPA、d2w 等專利添加劑商標。綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指出，標示添加劑商標才能令釐清含甚麼成分的產品受到管制，亦方便商家區分及避免「入錯貨」。他又指，調查發現逾70商戶銷售疑似受限產品，足證現有指引並不清晰。

環保署回應指，在去年2月至7月已向本地塑膠產品生產商、批發商和零售商宣傳。有鑑於以往氧化式可分解塑膠常應用於垃圾膠袋，亦向主要物業管理協會或公司，提供市面上常見的添加劑名稱和標誌供參考。