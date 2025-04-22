飄色巡遊諷加風 雙茂整餅荷包痛

醫食住行樣樣貴 太平清醮針砭時弊 千億財赤下港府開源節流向市民開刀，一向諷刺時弊的長洲太平清醮飄色會景巡遊今年打頭陣就以「加瘋正茂」為主題，大呻公立醫院收費加價及長者兩元乘車優惠被削，「阿茂整餅」加重民眾負擔；另一台「正義聯盟」則諷刺社會畸形，民生大小事都要依賴傳媒報道才獲回應，平時就「有冤無路訴」。飄色師傅坦言社會氣氛已變得保守，在設計飄色主題時亦盡量「實事求是」，旨在反映社會現象，沒針對任何人。

距離長洲太平清醮尚餘不足兩周，重頭戲的搶包山及飄色會景巡遊將在下月5日上演。新興街街坊會近日海選色芯及「試色」綵排，3台飄色「小舞台」一字橫開大晒冷，6名「小人類」站上色架，吸引街坊及遊客駐足觀看，在正式巡遊前先送上歡呼。

其中，將會首台出場飄色的女色芯穿上粉紅色護士長袍，瞬間變身大灣區護士。新興街街坊會飄色師傅梁兆昌介紹，「加瘋正茂」正式巡遊時，會有色芯穿上套裝，戴上廚師帽，成為「阿茂」，再加一個大「紅十字」中藏「加」字，反映醫管局加價，增加市民負擔，部分人或只好轉到內地求醫。

色芯扮記者 靠傳媒伸張正義 梁提到，本來題目只涉及長者及殘疾人士兩元乘車優惠被削至「兩蚊兩折」，惟街坊紛紛向他建議，加入公營醫療加價；而巧合地兩名主事官員名稱都有「茂」字，遂加入「食字」等更多的玩味元素。梁坦言，長洲街坊人口老化，不少人要長期到醫院取藥，公院加價勢加重街坊的負擔。而由於長洲對外交通依賴渡輪，收費不便宜，兩元乘車優惠對長者亦格外重要。「兩蚊兩折」後，長者要付多一倍車費，很多街坊稱只好減少出城探孫及遊玩。

「正義聯盟」的其中一名色芯會手持天秤與劍，化身「正義女神」；另外兩人則扮成包公及記者。梁兆昌表示，屆時包公會站在「尚方寶劍」上，是象徵古代中國審案靠父母官主持公道，而現代則要由傳媒及法院來伸張正義。他提到，不時聽到街坊向政府部門反映問題後，一直沒大改善，投訴隨時已「石沉大海」，要等待傳媒踢爆，政府才跟進；或者要靠司法程序等才能解決，期望當局能改善情況。

豬仔鎖手銬 防誘騙到KK園 另外兩台則分別是「逃出K嶇」、「我們的全運會」，前者會有色芯「拖篋」扮去旅行，站着一個被鎖上手銬的小豬上，提醒市民勿貪心，便不會被「賣豬仔」誘騙到東南亞「KK園區」等電騙園區。後者則會有3人飾演運動員，但並非扮取得獎牌的張家朗、何詩蓓，反而其中一個扮七人欖球運動員。梁稱，除了香港會承辦這個項目之外，早前七欖港隊亦取得好成績，值得慶賀。記者陳澋俊