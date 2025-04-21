自成一家：中美博弈 印度添亂

非洲大陸資源豐富，長期以來是全球大國爭奪的重點區域。自視為世界大國的印度，出於實現大國夢、成為聯合國安理會常任理事國等目的，亦非常重視與非洲國家的關係。在經濟領域，近年印度與非洲的經貿往來愈發密切，已成為非洲前五大貿易夥伴。軍事方面，印度在非洲的軍事影響力也是持續增強，除了有八成的維和人員目前在非洲服役，還與莫桑比克、肯尼亞等非洲國家簽訂了防禦協議。

近些年印度為了抗衡中國在非洲日益上升的影響力，又實施了一系列針對性的外交政策。譬如，中國2017年舉行的一帶一路國際合作高峰論壇閉幕後，印度隨即提出「亞非發展走廊」概念，試圖打造從亞太到非洲的經濟走廊，聯合美、日等國共同支持非洲發展，以提供不同於一帶一路的合作模式以吸引非洲各國。不過，由於印度自身實力有限，該倡議之後面臨諸多挑戰，一直無法做大。

眼下中美關稅戰鬥得你死我活之際，印度沒有閒着，近日和多個非洲國家，在坦桑尼亞附近海域舉行大型海軍聯合演習。根據新德里政府的說法，這次持續6天的演習，旨在加強與非洲大陸的防務合作，以應對海上安全威脅如海盜、人口販運活動，但其背後企圖制衡中國在非洲的影響力，卻是不言而喻。

中國近年頻繁派遣軍艦在非洲附近海域和印度洋執行訓練任務，一直令印度政府芒刺在背。印度對這次演習亦寄予厚望，希望將這場大規模的多國海軍演習常態化，隔年舉行一次，借此加強和非洲國家的軍事合作，以及強化印方在印度洋的監控能力。印度選擇在中美博弈升溫的時候出手，無疑給北京增添壓力，令中國的海上能源運輸安全風險上升，實在是個麻煩的鄰國。