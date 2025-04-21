冰鑑春秋：政治讓人精神錯亂？

網紅八炯與閩南狼等人發起「拒絕統戰，守護台灣」運動，在凱達格蘭大道集結，最奇特的景象就是，過去水火不相容的中華民國與台獨旗幟，居然同時出現在現場，而獨派最痛恨，被稱為「殺人魔」的蔣介石肖像，竟也在運動中受到擁戴，給人一種時空錯置的怪異感受。

不少所謂的「台派」聲稱，這代表台灣各界捐棄過去成見，齊心一致表達反共立場，所以中華民國與台灣國旗幟可以同時飄揚，堅決反共的蔣介石也就可以重新成為偶像。也許這些人自認自己找到合理的解釋，但稍微對歷史有點概念的人都知道，這根本是自欺欺人、邏輯死亡！

台獨的終極目標就是消滅中華民國，而只要中華民國沒有消失，台灣國就不可能出現！這麼簡單的邏輯都能刻意混淆，凸顯民進黨與側翼為了搶佔話語權，已到了無所不用其極的地步。而當年在面對蔣介石父子的白色恐怖時，黨外（民進黨前身）合作的對象，恰恰就是共產黨！現在民進黨連蔣介石都能推崇，更可見為了政治權力，就算讓支持者精神錯亂，賴清德也在所不惜。

民進黨為何可以這樣做？理由很簡單，因為國民黨的懦弱無能所致！國民黨在台灣早已陷入不想獨也不敢統的窘境，在兩岸關係上，國民黨刻意模糊自己的立場，結果是被人扣帽子難以辯白，還因太過顢頇而得不到支持者的諒解與力挺。

現在民進黨連中華民國這塊神主牌也要搶奪，國民黨還是拿不出有效的策略反制。綠營的做法雖然精神錯亂，但綠營支持者的特色，就是不管怎麼荒誕無稽，只要黨登高一呼，就會跟着走，藍白營的支持者可沒有這樣無腦緊跟的能量。國民黨再不思振作，恐怕永遠沒有重返執政的希望了。