強詞有理：戲子無聊

當前全球目光都集中在特朗普引發的關稅大混戰，俄烏戰爭的關注度大減，連西方媒體也似乎暫時失去興趣。但烏克蘭戲子總統澤連斯基仍不甘寂寞，忽然無端指摘中國向俄羅斯供應武器，並簽令制裁3家中國企業。這是甚麼意思？想逼中國反枱？或想以此討好美國？中方官員早就說過，如果中國向俄羅斯提供軍援，戰場局面就不會是今天這個樣子了。有位中國學者說得更直白，如果中國真的軍援俄羅斯，戰爭將會立即結束。戲子到底是聽不明白，還是故意裝糊塗？

真實情形是，特朗普上台後，美國援烏政策急轉，不僅援助大減，甚至可能完全終止，而且催逼烏克蘭簽署礦產協議以償還債務。澤氏無計可施，竟然編出中國軍援俄羅斯這種爛劇本，企圖攪亂國際視聽，實在無聊。若戲子以為中國正忙於和美國打貿易戰而無暇他顧，那就錯了，對中方而言，反制烏克蘭只是小菜一碟，問題是值不值得出手而已。戲子必須明白，千萬不要惹怒東方巨人，否則一旦中俄聯手，烏克蘭必將面臨滅頂之災，即使美西方繼續援烏，也改變不了其悲慘的下場。

經過3年戰爭的蹂躪，烏克蘭淪為一片焦土，國不成國，家不成家。澤連斯基政府在內既要面對國人日益升溫的不滿情緒，在外又要面對特朗普的巧取豪奪，難為他還有心情拿中國來開玩笑，可謂奇哉怪也。如果他想通過這種方式向美西方表忠心，換取政治和軍事支持，顯然是打錯算盤了。烏克蘭只是美西方的一枚棋子，注定逃不過被始亂終棄的命運。

老實說，戲子與其搞這種無聊透頂的政治操弄，不如想想如何應付老美的敲詐勒索。美方已事先張揚，日內將與烏方簽署礦產協議，協議內容基本上與之前一樣。也就是說，烏克蘭必須以稀土等礦產資源以及基建設施來償還債務，注定幾代人都還不清。面對如此喪權辱國的不平等條約，澤連斯基不想背負千古罵名，上次在白宮與特朗普硬頂，這次還敢嗎？不簽不簽終須簽，到頭來還是要乖乖就範。

其實，俄烏戰爭的結局早就寫好了，土地歸俄羅斯，礦產歸美國，債務歸烏克蘭。而這正是充當美國棋子的下場，戲子以反抗俄羅斯侵略的「國家英雄」自居，殊不知在世人眼中他只是一隻可憐蟲。可憐蟲不暇自哀，還企圖把中國拖下水，真是想瞎了心。