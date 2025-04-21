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大坑豪宅失竊25萬元財物
案發在慧景園一單位。（李國健攝）
【本報訊】跑馬地大坑春暉道7號慧景園一單位，昨日凌晨接近1時，一名姓潘（45歲）男住戶外出數天後返回住所，赫見廁所窗戶被撬毀，屋內有被搜掠痕迹，慌忙報案求助。警員到場調查，戶主經點算後，發現失去3隻共約值15萬元的手錶，以及一批約值10萬元的珠寶首飾，案件列「爆竊」跟進，暫時未有人被捕。
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