大坑豪宅失竊25萬元財物

【本報訊】跑馬地大坑春暉道7號慧景園一單位，昨日凌晨接近1時，一名姓潘（45歲）男住戶外出數天後返回住所，赫見廁所窗戶被撬毀，屋內有被搜掠痕迹，慌忙報案求助。警員到場調查，戶主經點算後，發現失去3隻共約值15萬元的手錶，以及一批約值10萬元的珠寶首飾，案件列「爆竊」跟進，暫時未有人被捕。