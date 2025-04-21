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東涌綫延線道岔工序完成

東涌綫延線第二次道岔安裝工序順利完成。 東涌綫延線第二次道岔安裝工序順利完成。
東涌綫延線第二次道岔安裝工序順利完成。
【本報訊】港鐵為配合東涌綫延線第二次道岔安裝工序，前日東涌綫東涌至欣澳站的列車服務提前於晚上11時許結束。有關工序於昨日凌晨4時許順利完成，工程人員亦已完成詳細的檢查及測試。因此，東涌綫昨日由頭班車起，全線恢復正常服務。
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