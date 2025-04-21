家中拜神燃燭釀災 老夫婦險葬身火海

大圍新翠邨一對老夫婦，昨午在家中拜神時，疑因蠟燭燒着雜物招惹祝融，一時間火勢猛烈，滾滾黑煙湧出屋外，幸好涉事夫婦及其他居民及時逃生，無人受傷。另外，大埔一貨櫃場在昨日凌晨起火，並且一度傳出懷疑爆炸巨響，雖然火警其後被救熄，但有兩名消防員在救火過程中受輕傷，需要送院治理。據了解，現場懷疑屬非法加油站，消防正就火警原因展開調查。

昨日下午1時許，大圍新翠邨新學樓20樓一單位冒出大量濃煙，鄰居見狀報案求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊和開動一條喉灌救，同時出動搜救隊協助救援，大約半小時後將火救熄。火警期間，大約30名居民自行疏散到樓下安全地方暫避，無人受傷。

起火單位露台熏黑，樓上單位外牆亦被波及。現場消息指，事發時有一對老夫婦在屋內燃點蠟燭拜神，懷疑在過程中意外燒着雜物，引致今次火警，幸好該對老夫婦及時離開火場，並未陷入險境。

貨櫃場失火 疑屬非法油站 另外，昨日凌晨4時許，大埔大窩西支路近泰亨灰沙圍一個貨櫃場突然失火，現場濃煙滾滾，並且傳出懷疑爆炸聲，驚動多人報案。消防奉召趕到，開動一條喉及派出煙帽隊灌救，大約37分鐘後撲熄火勢。火警中毋須疏散，但有兩名消防員在救火時面部受輕傷，事後由救護車送往北區醫院治理。

現場兩個貨櫃嚴重燒毀，貨櫃內設有油缸金屬架，地上則留下消防噴射的化學泡沫。根據初步了解，上址不排除被闢作非法加油站，消防正調查起火原因，案件暫列作「火警」跟進。