醫健：藥到病除：肺囊蟲肺炎

肺囊蟲肺炎是由真菌肺囊蟲引起的肺部感染。主要較容易傳染及影響到一些免疫系統比較弱的人，例如愛滋病患者、正在服用抗癌藥的癌症病人、完成器官移植的病人，以及正在使用免疫抑制劑藥物的病人，他們較容易有嚴重的症狀。常見的症狀包括有發燒、咳嗽或呼吸困難。

針對沒有患愛滋病的肺囊蟲肺炎患者的第一線藥物治療是磺胺類的抗生素（Trimethoprim-Sulfamethoxazole）。根據患者的嚴重程度，此抗生素可口服或經靜脈注射。如病人服用此類抗生素，應觀察他們的皮膚是否有一些嚴重的過敏反應，例如出紅疹等。另一方面，如愛滋病患者感染到肺囊蟲肺炎或病人不能服用磺胺類的抗生素，醫生會根據患者的嚴重程度選擇其他可替代肺囊蟲肺炎的首選藥物醫療。其他可替代的肺囊蟲肺炎藥物包括有Clindamycin加Primaquine、Atovaquone、Trimethoprim加Dapsone、或是Pentamidine。如病人的病情比較嚴重， 一般會經靜脈注射。肺囊蟲肺炎的藥物治療為期大約14天至21天。除了以上針對肺囊蟲肺炎的藥物，如患者有缺氧的迹象，醫生也會處方類固醇藥物去改善患者的病情。