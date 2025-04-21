溫度影響血漿蛋白 炎症反應致心血管病發

【本報訊】不少研究顯示，全球每年有數以百萬計人因非適宜溫度死亡，但對其背後的生物機制所知甚少。有醫學團隊研究近4,000名來自中國10個氣候各異地區的成年人血液樣本，檢測人體內近3,000種血漿蛋白的濃度，發現當中949種血漿蛋白對溫度變化產生顯著反應，其中超過八成與「血壓上升」或「缺血性心臟病」的發病風險有關，這些蛋白質與「炎症反應」、「免疫調節」、「血小板凝集」等病理路徑有相關特性。另外，溫度變化亦對炎症反應、血小板凝集等方面有影響，從而增加心血管疾病發病風險的機制。

研究有助開發針對藥物 香港中文大學醫學院、牛津大學、復旦大學與倫敦衞生及熱帶醫學學院合作進行此研究，亦反映了溫度與血漿蛋白含量之間的關係。攝氏5至10度的低溫環境對人體體內的血漿蛋白影響最為顯著，而在低於攝氏5度的環境則未見更嚴重影響，原因可能與使用暖氣或人體的生理適應有關。相反，在溫度超過攝氏17.7度後，每上升一度，蛋白質變化整體呈線性關係，顯示研究對象對高溫的生理調節能力較差，而這可能與缺少空調等居住環境條件相關，或與生理機制上的差異有關。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員郭一童表示，研究為氣候變化對人體健康的影響提供新線索，例如冬季較多出現心血管疾病，可能與低溫誘發炎症蛋白上升有關。血漿蛋白作為重要的生物標記，有助開發針對蛋白的藥物，以減低因溫度變化而引發的相關疾病風險。