澳門消息：放數男遭毆劫125萬 拘5人起部分贓款

【本報綜合報道】澳門發生一宗「請君入甕」毆劫案，一名中年漢上周五（18日）凌晨被游說到路氹一間酒店放數，遭5名男子箍頸及蒙頭毆打，被迫簽下借據後遭搶去身上125萬港元現金。澳門執法部門表示，接報後拘捕其中兩人，並移送檢察院偵辦；餘下3人逃回內地後在珠海落網，並起回45萬元人民幣懷疑贓款，餘款仍待追查。

被游說入酒店 逼簽借據 案發於18日凌晨2時許，男事主被游說到澳門路氹一間酒店房間放數，甫入房內便遭5名男子箍頸及被單蒙頭，並遭拳打腳踢，更被迫簽下借據，涉案5人其後搶走其身上的125萬港元現金後逃去無蹤。事主脫險後，於當日清晨5時報案並獲送院驗傷。

澳門執法部門調查後發現，其中3名涉案男子已逃返內地，遂通知珠海有關單位協助並於下午將之拘捕，同時起回45萬元人民幣懷疑贓款。澳門方面在同日分別在氹仔兩間酒店房間拘捕其餘兩人，餘下贓款仍待追查。