澳門消息：氹仔線列車月台停電 30乘客被困1人不適
【本報綜合報道】澳門輕軌氹仔線列車及月台昨日發生停電事故，涉及4部列車需要處理，其中近馬會站有乘客被困列車車廂，至少一人不適。停電原因疑與部分氹仔區域供電網絡出現電壓波動有關，有關方面正作進一步調查。
或供電網絡電壓波動所致
事發於昨早約11時，由媽閣站至協和醫院站的輕軌列車及月台均突然停電，救援人員到場處理，4部列車分別有兩部停於路氹西站、有一部停於馬會站及一部停於馬會站至運動場站之間，被困乘客約30人，其後由救援人員協助陸續離開。救援人員表示，近馬會站被困車廂內的乘客，由職員協助帶回月台，目前有一人不適。另外，氹仔望德聖母灣大馬路輕軌排角站有人被困升降機，由升降機維修員救出，並自行離開。
當地電力公司表示，部分氹仔區域供電網絡於昨日上午約11時曾出現電壓波動，期間供電無中斷，輕軌站升降機或較敏感的電力裝置可能會受影響，正全面調查。另外，當局稱，輕軌公司在事發後已隨即按機制疏導乘客、處理故障列車、緊急開展排查及搶修，已指示兩巴士支援接載受影響路段的乘客。
由於供電系統出現故障，輕軌氹仔線媽閣站至協和醫院站服務暫停，東亞運站至氹仔碼頭站的列車服務維持約9分鐘一班。石排灣線及橫琴線列車服務維持正常。至下午約1時11分起，氹仔線列車服務逐步回復正常。
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