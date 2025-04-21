澳門消息：氹仔線列車月台停電 30乘客被困1人不適

或供電網絡電壓波動所致

事發於昨早約11時，由媽閣站至協和醫院站的輕軌列車及月台均突然停電，救援人員到場處理，4部列車分別有兩部停於路氹西站、有一部停於馬會站及一部停於馬會站至運動場站之間，被困乘客約30人，其後由救援人員協助陸續離開。救援人員表示，近馬會站被困車廂內的乘客，由職員協助帶回月台，目前有一人不適。另外，氹仔望德聖母灣大馬路輕軌排角站有人被困升降機，由升降機維修員救出，並自行離開。