士多房虐貓案 被捕管工遭解僱

【本報訊】屯門湖景邨前日發生的虐貓事件，姓林（47歲）外判清潔男管工涉嫌「殘酷對待動物」被捕。據報該清潔公司已即時解僱涉事管工。

房署：僅供儲存清潔工具 房署表示涉事儲物室位於湖景邨湖畔樓，由負責該邨的清潔公司所借用以儲存清潔工具和用品。辦事處事發前未有接獲涉及上址儲物室的相關投訴。署方稱，絕不容許清潔公司職員利用儲物室作非清潔工作的其他用途。署方已嚴厲警告有關的清潔公司管理層，並會於其表現評分中反映，責成公司負責人必須嚴正處理其員工的不當行為。

清潔公司承諾會加強監管員工行為，並表示已即時解僱涉事男管工，並會提交改善措施。

事發在當日早上9時許，有愛護動物組織人士報案，指湖景邨湖畔樓地下一士多房，多隻貓貓懷疑被不恰當對待，且傳出異味。警員接報到場發現士多房內有一名男子及10隻貓貓，現場衞生環境惡劣，沒有窗戶及通風設備。經初步調查相信貓貓由該名屋邨外判清潔男管工飼養。愛護動物協會及漁護署派員到場為貓貓作初步檢查後，分別將貓貓帶走交獸醫作進一步跟進。