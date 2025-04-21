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新一輪港車北上 今起登記
最新一輪「港車北上」申請接受登記。
【本報訊】運輸署昨日公布，「港車北上」第51輪電腦抽籤遞交申請將由今日上午10時至本周四（24日）晚上11時59分接受登記，並於本周五（25日）公布抽籤結果。
符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。
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