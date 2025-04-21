參觀港澳藥械通指定醫院 議員病人組織促推動發展

【本報訊】政府近年大力推進粵港澳大灣區的醫療協作。有議員日前聯同病人組織到廣州參觀一間「港澳藥械通」政策指定醫院，期望推動大灣區內三甲醫院之間的認證互聯互通，讓病人有更多選擇並獲得更適切的治療。同行的病人組織則建議政府制訂藥械研發支援策略和措施時，應加快入藥和試藥名額，吸引全球製藥公司在香港設立基地，推動本地醫藥創新。

議員陳穎欣聯同區議員及病人組織 「同路人同盟」 ，帶領數十名長者、病人及照顧者組成交流團，到首批「港澳藥械通」政策指定醫院之一的「廣州和睦家醫院」參觀。她在社交平台貼文，指該醫院引進香港醫療藥械，較海外原裝進口藥價格更低，又指該醫院將於今年底前實施「香港長者醫療券互通使用服務」，期望透過參觀交流讓病患者可更了解大灣區醫療協作的優勢，從而選擇最合適個人化治療。

稱借鑑內地醫療效率技術價格 針對兩地醫療協作，她認為有效的政策推動和資源整合，能促進大灣區不同城市在醫療科技創新領域的深度合作。她早前亦曾聯同廣州業界代表約見創新科技及工業局局長，期望推動香港與大灣區不同城市之間協作。針對推動港深合作結合「港澳藥械通」數據上，她建議推動大灣區內三甲醫院之間的認證互聯互通，讓病人有更多選擇並獲得更適切的治療。

她指內地醫療服務在效率、技術和價格上的優勢，值得香港借鑑，期望合作持續深化，推動「國藥港用、好藥平用」，期望未來特區政府可提供更大誘因，促進本港醫療科技發展，推動大灣區醫藥資源共享，提升本港的競爭力和優勢。

對於《施政報告》提及有關改革藥械審批制度，「同路人同盟」主席陳偉傑希望可加快抗癌藥物適應症申請流程，擴大藥物適用範圍，增加病友能夠獲得最佳治療的機會。他建議政府在制訂藥械研發支援策略和措施時，應加快入藥和試藥名額，吸引全球製藥公司在香港設立基地，推動本地醫藥創新，便可落實「第一層藥物審批」制度。