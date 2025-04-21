團體倡公屋先劃無煙層 再擴全幢禁

【本報訊】政府有意在本月底把「控煙十招」修例草案全數提交立法會，以加大力度規管吸煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊日前接受電台訪問時亦提及委員會將於「十招」交往立會後，向政府提議在公屋增設「無煙層」，將不吸煙家庭集中放在一兩個樓層中，確保住戶不受二手煙影響。

湯修齊引述港大研究稱，近半數中小學生每日吸入二手煙，當中約三成在家中吸入，原因多數涉及父母或鄰居吸煙，認為按現時的9%吸煙率，香港應該做到「公屋禁止吸煙」，又指美國部分地方的公屋租約列明嚴禁吸煙，認為公屋住戶接受公共資助時應遵守相應規則。

對於如何集中不吸煙家庭，他指委員會建議當局安排入住公屋、過渡性房屋及簡約公屋前，可以先將不吸煙的家庭集合，並安排他們集中住在特定數個「無煙樓層」，以免他們受鄰居二手煙影響。若有關計劃試行情況暢順，則可以擴至整幢公屋禁煙。至於建議是否會將吸煙行為劃入公屋扣分項目，他指暫未有定案。

引美泰規定 供當局參考 他指出，「無煙公屋」於外國早有先例，例如美國加州、紐約市等明確規定公營房屋禁煙，包括露台範圍。在私人住所方面，他指泰國亦有法例規定，私家車或住戶單位內若有18歲以下人士，同場吸煙即屬虐兒，建議香港亦可參考。但他亦表示，居屋及私樓涉及私人業權，若要禁煙需要釐清有關法律觀點，故暫時委員會未有結論。