90%自殺案有先兆 籲及早介入救青少

多屬情緒困擾 加強培訓識別展治療 根據衞生署最新報告，香港學童自殺率達1%至2%，情況不容忽視。香港情緒健康學會創會會長林美玲昨日出席電台節目時表示，世界衞生組織數據顯示，在15至29歲群體中，自殺已躍升死亡原因第4位，強調九成自殺個案事前有迹可循，多與焦慮等情緒問題相關，呼籲各界加強「守門人」培訓，及早識別高危學生。

怕子女被標籤 屢延誤求醫 至於政府前年推出的「三層校園應急機制」將延至今年12月底，並優化相關措施，包括為學校提供清晰的指引，釐清適合考慮轉介至醫院管理局精神科專科門診服務個案的準則，以及可在輪候精神科服務期間，由學校安排接受第一層機制校內支援及第二層機制「校外支援網絡」的服務。林美玲認為機制有效，惟家長常因擔心標籤效應延誤子女求醫，故建議加強公眾教育，說明及早治療能提升治療效果。

林美玲又提及學會自2023年推出的「We Care SOS」計劃，為需要精神健康支援而且符合資格的青少年與精神科醫生進行配對，並資助他們免費接受最多10次的精神科治療，以及提供最多5,000元的藥物津貼，至今已協助逾300名高風險學生，透過校本階梯式支援，有效改善情緒指標。

改變思維減壓 轉化推動力 學會創會主席黃廣興指出，壓力源自生活中的「改變」，但適當壓力可轉化為推動力，他強調「改變思維」是應對核心，建議通過社交聯繫、傾訴及接觸大自然等方式減壓。他又建議，嘗試「每日儲三件小確幸」的簡單方法，每日記下3件值得感恩的事，有助公眾培養正向心態。

針對學童每日平均使用電子產品逾兩小時的現象，林美玲則指出過度使用電子產品會削弱其現實社交能力，建議家長從小訂立使用規範，並鼓勵多元活動如運動、藝術等，培養主動學習能力。