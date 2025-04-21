全港452支關愛隊 迄探訪39萬個住戶

【本報訊】去年《施政報告》宣布恒常化關愛隊的設置，並增加關愛隊下一期資助金額五成，冀將服務做深做廣。截至1月底，全港18區共452支關愛隊已探訪約39萬個長者戶及有需要住戶，提供超過4萬次家居或其他支援服務，並舉辦逾兩萬項地區活動。

樓上火警毀單位 求助獲檢查 長沙灣一幢舊樓早前發生火警，當區關愛隊到場支援受影響居民。湯先生表示，起火單位正好在其住所上方，雖然火警被迅速撲滅，但家中的天花和牆壁受損，並出現滲水，「天花受影響最嚴重，持續滴水令石屎、油漆剝落，門也因而發脹變形，無法鎖上。」他憶述，滴水情況持續數小時，要不停把水抹掉，感到十分無助。

深水埗區關愛隊長沙灣小區隊長李嘉琪表示，當晚連同區議員一同進行家訪，到火警樓層和樓下單位了解情況，期間發現有單位天花和牆壁受損，以及出現嚴重滲水，因此聯絡測量師，帶同儀器上門為單位進行免費檢查，並向住戶分析單位狀況，提供處理滲水問題的專業建議。